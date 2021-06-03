ضبط 35 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، عن ضبط (35) شخصًا؛ لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات.

تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية:

وصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، ضبطت (35) شخصًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

اتخاذ الإجراءات النظامية:

وأضاف الشهري، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



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