السعودية | صور.. اختتام مناورات عسكرية بحرية سعودية أميركية

شكرا لقرائتكم صور.. اختتام مناورات عسكرية بحرية سعودية أميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اُختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأميركية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا التمرين يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.