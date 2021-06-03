- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجاب حساب تطبيق "توكلنا" على استفسار أحد المغردين حول إمكانية حصول الزائرين للمملكة على لقاح كورونا أثناء زيارتهم، ومدى إمكانية ذلك.
وأشار حساب التطبيق على "تويتر" في معرض رده على الاستفسار إلى أن اللقاح متاح للمواطنين والمقيمين فقط في الوقت الراهن.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن إعطاء أكثر من (14,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.
يُذكر أن المملكة توفر لقاحات كورونا بصورة مجانية للمواطنين والمقيمين على أراضيها دون تفرقة، وكانت السعودية قد أطلقت حملة "خذ الخطوة" لحجز المواعيد وتنظيم عملية التلقيح وإتاحته للجميع؛ وذلك عبر التسجيل بتطبيق "صحتي".
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 01:59 AM
من استفسارات المغردينهل يسمح للزائرين بالحصول على لقاح كورونا؟.. هنا الإجابة
أجاب حساب تطبيق "توكلنا" على استفسار أحد المغردين حول إمكانية حصول الزائرين للمملكة على لقاح كورونا أثناء زيارتهم، ومدى إمكانية ذلك.
وأشار حساب التطبيق على "تويتر" في معرض رده على الاستفسار إلى أن اللقاح متاح للمواطنين والمقيمين فقط في الوقت الراهن.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن إعطاء أكثر من (14,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.
يُذكر أن المملكة توفر لقاحات كورونا بصورة مجانية للمواطنين والمقيمين على أراضيها دون تفرقة، وكانت السعودية قد أطلقت حملة "خذ الخطوة" لحجز المواعيد وتنظيم عملية التلقيح وإتاحته للجميع؛ وذلك عبر التسجيل بتطبيق "صحتي".
، هل يسمح للزائرين بالحصول على لقاح كورونا؟.. هنا الإجابة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هل يسمح للزائرين بالحصول على لقاح كورونا؟.. هنا الإجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.