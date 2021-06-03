، "أمن الدولة" و"دارة الملك عبد العزيز" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف دعم قيم الوسطية والاعتدال والعمل على معالجة قضايا الانحراف الفكري

وقعت رئاسة أمن الدولة ودارة الملك عبد العزيز أمس الأربعاء، مذكرة تعاون لتعزيز الانتماء الوطني، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وفي التفاصيل، تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني، ومعالجة القضايا الفكرية، والانحراف الفكري وتعزيز القيم الإيجابية.