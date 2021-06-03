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صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، أمس الأربعاء بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن ضبطت (35) شخصًا في إحدى الاستراحات في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتفصيلاً، أوضح المقدم "الشهري" أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 01:31 AM
جرى تطبيق العقوبات المقررة بحق المسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمعشرطة الشرقية تضبط 35 شخصًا لمخالفتهم الاحترازات ولائحة الحد من التجمعات
صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، أمس الأربعاء بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن ضبطت (35) شخصًا في إحدى الاستراحات في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتفصيلاً، أوضح المقدم "الشهري" أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
، شرطة الشرقية تضبط 35 شخصًا لمخالفتهم الاحترازات ولائحة الحد من التجمعات ،
المصدر : الخليج 365
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