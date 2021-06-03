شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هروب عمالة تجهز اللحوم وسط القمامة إثر مداهمتهم بالبطحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت قناة "الإخبارية"، الضوء على مشاهد صادمة داخل حي البطحاء بالرياض، كاشفة عن انتشار عمالة مخالفة تبيع اللحوم والدجاج لا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وأظهر التقرير هروب بعض العمالة المخالفة لحظة مداهمة مراسل "الإخبارية" الوكر الذي يعملون فيه ويقومون بتجهيز اللحوم والدجاج.

كما كشف التقرير عن بيع الخضروات والفواكه وما يسمى بالتنباك وسط القمامة، إضافة لتواجد العمالة المخالفة لنظام الإقامة.