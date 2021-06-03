شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مختص يوضح كيفية تجنب فلل الكراتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المهندس المعماري مساعد القفاري عن طريقة تجنب فلل الكراتين -البناء المغشوش-، مؤكدًا على أهمية التعامل مع مهندسين موثوقين.

وقال القفاري خلال برنامج "الراصد" :"عند شراء بيت جاهز، اذهب للحي واسأل المشترين عن البيت والشركة المسؤولة عنه وكيف الضمانات، ثم توكل على الله".

وعن الذين يرغبون في بناء منزل بدلا من شراء الجاهز، شدد القفاري على أهمية التعامل مع متخصص يبحث عن مصمم جيد "يصمم المنزل بناء على احتياجات صاحب المنزل، ومقاولين جيدين لأنه ذو خبرة في توفير المقاولين ويسلمك مفتاح البيت".

وأشار إلى أهمية إشراف الشخص بنفسه على بناء المنزل، والاطلاع والمتابعة للانتهاء من بناء المنزل بأفضل طريقة، وضمان عدم التعرض للغش.