شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة مواطن ضيع 40 مليون بسبب التستر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلط البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الضوء على أهمية الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، مستعرضا قصة سردها "على الحلافي" مالك ومؤسس مكتب "ساجيا" للخدمات حول أضرار التستر.

وذكر "الحلافي" أن أحد الموكلين جاء إليه في المكتب، وكان يشكو من أن المتستر جحد في كل أمواله وشراكاته في الشركة، والتي تقدر قيمتها بنحو 40 مليون ريال، مضيفا أن الأخير فقد هذه الأموال ولم يتمكن من استعادتها بسبب التستر التجاري.

وحث "الحلافي" على الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي التستر التجاري، مشيدًا بكل التسهيلات والحوافز التي تم طرحها في الفترة التصحيحية لتشجيع المخالفين على المبادرة بتصحيح أوضاعهم.