انطلقتا من الرياض إلى بريطانيا فدبي.. «الخط العربي» يحلق على طائرتين

احتفت وزارة الثقافة اليوم، بالتعاون مع الخطوط السعودية بالخط العربي عبر تصميم هويته على طائرتين من طراز دريم لاينر 787 انطلاقتا من مدينتي الرياض وجدة إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن ومطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عدد من التفعيلات في صالات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وسبق إقلاع الطائرتين تنظيم عدد من التفعيلات في مطاريّ الملك خالد الدولي في الرياض، والملك عبدالعزيز في جدة؛ تمثلت في وجود خطاطين في صالتي الفرسان والتنفيذية، ومنطقة صعود الركاب؛ لكتابة أسماء المسافرين بالخط العربي على بطاقات صعود الطائرة كذكرى.

كما شملت التفعيلات وتقديم معزوفات موسيقية في المطارين احتفاء بهذه المناسبة، وتوزيع مطبوعات تعريفية وكتب تلوين مزخرفة بالخط العربي على المسافرين في كلٍ من منطقة التصعيد والصالة التنفيذية وصالة الفرسان، بالإضافة إلى عرض فيديو تعريفي وتصاميم للخط العربي على شاشات معلومات السفر على متن الطائرتين.

وقدمت شركة جاهز الشريك الاستراتيجي لمبادرة عام الخط العربي 2021، وشركة اتحاد رسيل، 600 هديةً تذكارية بهوية المبادرة لركاب رحلتي الخطوط السعودية التي طبقت عليها الهوية البصرية للمبادرة، وتشتمل الهدية على ملصقات وهدايا عينية تحمل هوية الخط العربي، ومحتوى تعريفي بهذا الفن الإبداعي الذي يعكس ثراء الثقافة السعودية.

وتأتي هذه الفالية ضمن مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة عام 2020 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" ومددته عامًا إضافيًّا ليشمل عام 2021م، لإثرائه بالمبادرات والمشاريع التي تؤكد دعم المملكة واحتضانها لفن الخط العربي.

تفعيل مُبادرة #عام_الخط_العربي_2021 بالتعاون مع الخطوط السعودية عبر تصميم هويته على طائرتين وعدد من الفعاليات المُصاحبة.#وزارة_الثقافة#برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/XaJA3VthH7

— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) June 2, 2021

وتهدف المبادرة إلى إبراز "الخط العربي" بوصفه فنًا قائمًا بذاته، ونشر ثقافة استخدامه، وتعزيز ممارساته على مستوى المؤسسات والأفراد، وتوحيد جهود القطاعات والمبادرات الفردية لخدمته.