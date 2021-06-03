القبض على مواطن ارتكب 15 جريمة في القصيم

أعلن الأمن العام، الأربعاء، القبض على شخص سرق مركبتين و13 بطارية مركبات في منطقة القصيم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة القصيم من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب 15 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبتين و13 بطارية مركبات.

وأكد السحيباني، اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية ضد هذا المواطن، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

«الأمن العام» يباشر 6 جرائم تتصدرها اعتداء على امرأة وتصوير مخالفات