«التحلية» تفوز بجائزة الأفضل في تحلية المياه عالميًّا

فازت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة «التحلية»، الأربعاء، بجائزة أفضل شركة تحلية مياه في العالم لعام 2021.

وقالت مؤسسة التحلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها فازت بجائزة أفضل شركة تحلية مياه في العالم لعام 2021، من المنظمة الدولية "جلوبال وتر إنتليجنس ـ GWI" المعنية بشؤون وأبحاث المياه.

وأتبعت الشركة بيانها، بمقطع فيديو لإعلان الفوز بالجائزة.

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