مسؤول: تراجع الشكاوى العمالية إلى النصف بعد إلغاء «الكفالة»

تراجعت الشكاوى العمالية في المملكة بنسبة 50%، بعد أسابيع من إلغاء نظام الكفالة.

وقال مساعد رئيس المحاكم العمالية في الرياض، سليمان دعفس، في تصريحات لقناة «العربية»، إن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" خفضت القضايا العمالية إلى النصف، مقارنة بما كانت عليه قبل دخول المبادرة حيز التنفيذ في مارس الماضي.

وأكد دعفس، أن تلك المبادرة ساهمت في تحسين العلاقة بين العامل الأجنبي وصاحب العمل، ما انعكس على انخفاض الطلبات التي كانت توجه في السابق إلى المحاكم العمالية إلى النصف، مقارنة بنظيرتها قبل تطبيق المبادرة.

وأشار دعفس، إلى أن ما اتخذته المملكة من إجراءات خلال جائحة كورونا ساهم في تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العامل، والحفاظ عليها مستقرة.

#نشرة_الرابعة | مصادر #العربية تكشف انخفاض الشكاوى العمالية في #السعودية بـ 50% بعد أسابيع من إلغاء نظام الكفالة pic.twitter.com/NzW97imVEa — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2021

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