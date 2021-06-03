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مسؤول: تراجع الشكاوى العمالية إلى النصف بعد إلغاء «الكفالة»

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الرياض - محمد عبدالله - حسنت العلاقة بين العامل وصاحب العمل

تراجعت الشكاوى العمالية في المملكة بنسبة 50%، بعد أسابيع من إلغاء نظام الكفالة.

وقال مساعد رئيس المحاكم العمالية في الرياض، سليمان دعفس، في تصريحات لقناة «العربية»، إن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" خفضت القضايا العمالية إلى النصف، مقارنة بما كانت عليه قبل دخول المبادرة حيز التنفيذ في مارس الماضي.

وأكد دعفس، أن تلك المبادرة ساهمت في تحسين العلاقة بين العامل الأجنبي وصاحب العمل، ما انعكس  على انخفاض الطلبات التي كانت توجه في السابق إلى المحاكم العمالية إلى النصف، مقارنة بنظيرتها قبل تطبيق المبادرة.

وأشار دعفس، إلى أن ما اتخذته المملكة من إجراءات خلال جائحة ساهم في تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العامل، والحفاظ عليها مستقرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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