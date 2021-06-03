«الزكاة والجمارك» تناشد الالتزام بأولى مراحل الفوترة الإلكترونية

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير بضرورة الالتزام بالمرحلة الأولى للفوترة الإلكترونية التي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م.

وحثت الهيئة المسجلين في ضريبة القيمة المضافة والخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، وجميع من لديهم نظام فوترة الكتروني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، الاستعداد للالتزام بالفوترة الإلكترونية في التاريخ المشار إليه (4 ديسمبر 2021م).

وسيتم تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) على مرحلتين: المرحلة الأولى: مرحلة الإصدار التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التكامل والربط التي سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م؛ حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة.

وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة). وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.