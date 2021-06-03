«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب ممطرة ورياح نشطة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة الخميس، على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الخميس، إن السماء تكون غائمة جزئيًّا مع نشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

البحر الأحمر

ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة. وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي وحالته متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

أما الخليج العربي فيشهد رياحا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في معظم المناطق بالدرجة المئوية اضغط هنا.