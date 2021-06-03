«أبشر» يوضح خريطة البنوك المعنية بتحديث الحسابات إلكترونيًّا

جددت منصة أبشر التذكير بخريطة البنوك المعنية بتحديث الحسابات للمستفيدين من خدماته الإلكترونية.

وضمت الخريطة، قائمة البنوك التي تتوافر بها أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي والموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.