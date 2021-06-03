شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محال تجارية مخالفة في حي البطحاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة الرياض، عددا من المحال التجارية المخالفة في حي البطحاء، وفق قناة الإخبارية.
وأجرت أمانة الرياض جولة تفتيشية على ما يعرف بـ "سوق البنقالية".
محمد يوسف
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