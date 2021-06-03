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شكرا لقرائتكم إغلاق محال تجارية مخالفة في سوق البنقالة بحي بطحاء الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03
إغلاق محال تجارية مخالفة في سوق البنقالة بحي بطحاء الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلقت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، عددًا من المحال التجارية المخالفة في سوق البنقالة بحي البطحاء.
جولة تفتيشية:
وأجرت أمانة الرياض جولة تفتيشية على ما يعرف بـ”سوق البنقالة”، وفقًا لما نشرته “الإخبارية”.
إجراءات احترازية:
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لضبط الأسواق وضمان تطبيق الاشتراطات الاحترازية والحد من انتشار كورونا.
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