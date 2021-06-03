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إغلاق محال تجارية مخالفة في سوق البنقالة بحي بطحاء الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

إغلاق محال تجارية مخالفة في سوق البنقالة بحي بطحاء الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، عددًا من المحال التجارية المخالفة في سوق البنقالة بحي البطحاء.

جولة تفتيشية:

وأجرت أمانة الرياض جولة تفتيشية على ما يعرف بـ”سوق البنقالة”، وفقًا لما نشرته “الإخبارية”.

إجراءات احترازية:

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لضبط الأسواق وضمان تطبيق الاشتراطات الاحترازية والحد من انتشار .

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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