الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

رئيس جمعية أسر التوحد يسلط الضوء على معاناة ترحال الأسر بحثًا عن خدمة التأهيل الشامل

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قصة معاناة أسرة سعودية من أسر التوحد مرغمة على الترحال .

حالة فقط من آلاف أسر التوحد:

وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: حالة فقط من آلاف أسر التوحد في بلادنا والمرغم ربّها على الترحال طلبًا للخدمة الشاملة لتأهيل أبنائهم (أبناءنا)، رافقتكم السلامة.

وأضاف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: لن يضع حدًّا لمعاناة وتفرق تلك الأسر سوى سيدي ولي العهد حفظه الله.

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