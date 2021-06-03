7 استخدامات طبية لنبات الدفلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

سيطرت حالة من الفضول على كثير من المهتمين بنباتات الزينة، عقب تصريحات الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، بشأن ما تم تداوله حول سمّية نبات الدفلة للزينة، نافيًا أن يكون هذا النبات سامًّا إلا إذا أكله الإنسان أو قام بعلكه، مؤكدًا أنه لا ينبعث منها سموم، وأنه مصنف ضمن مئات النباتات السامة الأخرى، ولكن إذا لم يأكلها الإنسان فلا تسبب أي تسمم.

نبات الدفلة:

لم يكن الأمر كافيًا كي يطمئن محبي نبات الزينة من مستخدمي نبات الدفلة لتتجه أصابع الجميع نحو مؤشر البحث للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تلك النباتات، لتحظى حصيلة البحث عن الدفلة بكثير من الفوائد والاستخدامات الطبية، وأيضًا الأضرار الناجمة عن سوء استخدامها والتي ترصدها السطور التالية.

والدفلة هي شجيرة معمرة يصل ارتفاعها من 2.5 لـ6 أمتار، وهي ذات شكل قائم التفريع وأفرعها غزيرة ومقوسة.

فوائد وأضرار نبات الدفلة:

وعن استخدامات نبات الدفلة العلاجية فقد أثبتت عدة دراسات حديثة فاعلية استخدام نبات الدفلة طبيًّا، حيث تستخدم في معالجة العديد من الأمراض وهي.

1-علاج عضلة القلب

2- علاج آلام المفاصل

3-عرق النسا

4- علاج الجرب والبرص والنمش، إذا دلكت مكانه

5- تزيل الدفلة الورم إذا ما طبخت مع الكزبرة.

6- تساعد على التخلص من الأمراض الجلدية الناتجة عن البكتيريا أو الفطريات إذا تم وضعها في حمام دافئ.

7- وتحتوي الدفلة على عدة مركبات كيميائية مثل: “جلوكسيدات، الإلينيدرين، النيرين، الفولينرين”، وتستخدم في العقاقير الطبية المعالجة للقلب والمدرة للبول.

وفي المقابل يبقى نبات الدفلة من النباتات الشديدة السمية فهو يحتوي على مركبات عديدة سامة تؤدي للوفاة حال أكلها أو علكها وهي:

1- زيادة ضربات القلب وعدم انتظامها.

2- شحوب الجسم وبرودة الأطراف.

3- عدم انتظام الدورة الدموية.

4- قد يؤدي التسمم الحاد للغيبوبة والموت.

5- زيادة إفراز اللعاب، القيء والغثيان، والإسهال، وألم في المعدة.

7- عدم انتظام في ضربات القلب.

8- ارتجاج في العضلات وتشنجات وغيبوبة.

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