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شكرا لقرائتكم تونس تسجل 1975 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03
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تونس تسجل 1975 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
الموطن - واس
سجلت تونس 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 73 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
إجمالي الإصابات:
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 348911 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12793.
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