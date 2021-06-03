تونس تسجل 1975 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

الموطن - واس

سجلت تونس 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 73 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

إجمالي الإصابات:

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 348911 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12793.

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