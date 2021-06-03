القبض على شخص سرق مركبتين و13 بطارية بالقصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - القصيم

ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة القصيم القبض على شخص سرق مركبتين و(13) بطارية مركبات.

القبض على متابعات الخليج 365:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت- بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ارتكب (15) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبتين و(13) بطارية مركبات.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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