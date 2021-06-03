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شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 68.83 دولار للبرميل.
ارتفاع أسعار النفط
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم، مدعومةً بقرار مجموعة أوبك+ التقيد بخطتها للعودة التدريجية للإمدادات.
عقود خام برنت:
فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 1.1 دولار، أو 1.6 في المائة، لتسجل عند التسوية 71.35 دولار للبرميل.
خام غرب تكساس:
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 68.83 دولار للبرميل.
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