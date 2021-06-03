ارتفاع أسعار النفط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم، مدعومةً بقرار مجموعة أوبك+ التقيد بخطتها للعودة التدريجية للإمدادات.

عقود خام برنت:

فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 1.1 دولار، أو 1.6 في المائة، لتسجل عند التسوية 71.35 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس:

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 68.83 دولار للبرميل.

شارك الخبر