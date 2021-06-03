، طوابير من السيارات تصطف أمام محطات الوقود بسبب حريق مصفاة طهران ،

محمد بن مسعود - الدمام - السلطات قالت إن المنشأة ستبقى خارج الإنتاج وستعود للعمل بمجرد حل المشكلة

كشفت قناة "روسيا اليوم" أن طوابير من السيارات تصطف أمام محطات الوقود في مناطق عدة من العاصمة الإيرانية بعد اندلاع حرائق بمصفاة طهران.

وتفصيلاً، طالبت الشرطة المواطنين بعدم التوجه إلى المحطات، وأكدت أنه لن تكون هناك أي مشكلة في تأمين الوقود، فيما أوضحت السلطات أنه "لن يتم إخماد الحريق في مصفاة نفط طهران قبل 12 ساعة".

أكدت العلاقات العامة لمصفاة طهران في بيان أنه "من أجل الحفاظ على سلامة وحدات التكرير، وضمان سلامة القوى العاملة في المصفاة، ستبقى المنشأة خارج دائرة الإنتاج مؤقتًا، وستعود للعمل بمجرد حل المشكلة الناجمة عن الحريق".

وأضافت: "لا علاقة لهذا الحادث باحتياطيات المصفاة من البنزين، ولن تكون هناك مشكلة في إمداد مدينة طهران بالبنزين".