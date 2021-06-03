محمد بن مسعود - الدمام - عقدت إدارة نادي النصر، اجتماعها الأول بعد نهاية الموسم الرياضي. وقررت إدارة النصر، الأربعاء، إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة مسلي آل معمر رئيس النادي، وعضوية عبد العزيز العمران وأحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للأصفر.

وعقد مجلس إدارة النادي، اجتماعه الأول بعد نهاية الموسم، حيث تم الاطلاع على الأمور الإدارية والمالية، كما تم تعيين عبد الله التركي أمينًا عامًا. ، في اجتماع الإدارة الأول .. النصر يعتمد اللجنة التنفيذية برئاسة " آل معمر" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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