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محمد بن مسعود - الدمام - أبدى البرتغالي ليوناردو غارديم، المدير الفني الجديد لنادي الهلال بالغ سعادته بالتوقيع لفريقه الجديد، مشددًا على رغبته في كتابة تاريخ له مع النادي.
ونقلت صحيفة "sofoot” الفرنسية تصريحات للمدرب قال فيها إن هدفه الأساس تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مثل سابقه رازفان لوتشيسكو.
وامتدحت الصحيفة الفرنسية، الهلال حيث قالت إنه واحد من أعظم الأندية الآسيوية وان السُمعة التي يتمتع بها النادي جعلت من موافقة غارديم أمرًا سهلاً .
وأعلن نادي الهلال توقيعه مع المدرب البرتغالي صاحب الطفرة مع نادي موناكو الفرنسي مدة موسم ينتهي في يونيو 2022.
"ليوناردو غارديم": هدفي تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الهلالمحمد السيّد الخليج 365 2021-06-02
أبدى البرتغالي ليوناردو غارديم، المدير الفني الجديد لنادي الهلال بالغ سعادته بالتوقيع لفريقه الجديد، مشددًا على رغبته في كتابة تاريخ له مع النادي.
ونقلت صحيفة "sofoot” الفرنسية تصريحات للمدرب قال فيها إن هدفه الأساس تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مثل سابقه رازفان لوتشيسكو.
وامتدحت الصحيفة الفرنسية، الهلال حيث قالت إنه واحد من أعظم الأندية الآسيوية وان السُمعة التي يتمتع بها النادي جعلت من موافقة غارديم أمرًا سهلاً .
وأعلن نادي الهلال توقيعه مع المدرب البرتغالي صاحب الطفرة مع نادي موناكو الفرنسي مدة موسم ينتهي في يونيو 2022.
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
11:49 PM
أبدى البرتغالي ليوناردو غارديم، المدير الفني الجديد لنادي الهلال بالغ سعادته بالتوقيع لفريقه الجديد، مشددًا على رغبته في كتابة تاريخ له مع النادي.
ونقلت صحيفة "sofoot” الفرنسية تصريحات للمدرب قال فيها إن هدفه الأساس تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مثل سابقه رازفان لوتشيسكو.
وامتدحت الصحيفة الفرنسية، الهلال حيث قالت إنه واحد من أعظم الأندية الآسيوية وان السُمعة التي يتمتع بها النادي جعلت من موافقة غارديم أمرًا سهلاً .
وأعلن نادي الهلال توقيعه مع المدرب البرتغالي صاحب الطفرة مع نادي موناكو الفرنسي مدة موسم ينتهي في يونيو 2022.
، "ليوناردو غارديم": هدفي تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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