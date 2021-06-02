اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأمريكية.

تعزيز التعاون العسكري:

ويأتي هذا التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

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