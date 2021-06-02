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اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأمريكية.

اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بين القوات البحرية السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365

تعزيز التعاون العسكري:

ويأتي هذا التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بين القوات البحرية السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365 اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بين القوات البحرية السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365 اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بين القوات البحرية السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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