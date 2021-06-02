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" النمر " : ارتفاع الكلسترول الضار أخطر على القلب من الضغط المزمن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ارتفاع الكلسترول الضار أخطر على القلب من الضغط المزمن.

وقال "النمر" عبر حسابه على "تويتر":"ارتفاع الكلسترول الضار أخطر على القلب من مرض الضغط المزمن نسبياً كما أن مرض الضغط المزمن أخطر على القلب من مرض السكري".

وأضاف: "الشاهد مما قلته أنه من الخطأ أن تركّز على الاهتمام بالتحكم بالسكري والضغط وتهمل ارتفاع الكلسترول".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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