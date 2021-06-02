شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " : ارتفاع الكلسترول الضار أخطر على القلب من الضغط المزمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ارتفاع الكلسترول الضار أخطر على القلب من الضغط المزمن.

وقال "النمر" عبر حسابه على "تويتر":"ارتفاع الكلسترول الضار أخطر على القلب من مرض الضغط المزمن نسبياً كما أن مرض الضغط المزمن أخطر على القلب من مرض السكري".

وأضاف: "الشاهد مما قلته أنه من الخطأ أن تركّز على الاهتمام بالتحكم بالسكري والضغط وتهمل ارتفاع الكلسترول".