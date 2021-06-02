شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق: مربعانية القيظ ستكون خلال هذه الأيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن خلال هذه الأيام سيحل موسم مربعانية القيظ، مضيفا أن الحر الشديد لا يأتي إلا بعد نهاية موسم المربعانية.

وأضاف، خلال حديثه بقناة "العربية"، أن المربعانية الصيفية تشهد نهاية فترة نزول الأمطار في المناطق العربية، وكذلك شدة الأمطار الخريفية على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة.

ونبه بأن هذه الفترة تشهد أيضا نشاط الرياح الصيفية، لافتا إلى أن الصيف له بداية وشدة ونهاية، حيث تكون بدايته مع كنة الثريا ومربعانية القيظ، بينما تكون شدته مع مواسم الجوزاء والمرزم والكليبين، ونهايته في الصيف في موسم "سهيل".