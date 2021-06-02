شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انخفاض الشكاوى العمالية في المملكة بـ 50% بعد إلغاء نظام الكفالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث رئيس المحاكم العمالية في الرياض سليمان الدعفس عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية أو ما يطلق عليه إلغاء نظام الكفالة الذي أقرته وزارة الموارد البشرية.

وقال إن المبادرة ساهمت بخفض معدل القضايا العمالية بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه قبل دخول المبادرة حيز التنفيذ.

وأوضح سليمان الدعفس خلال مقابلة مع قناة العربية، أن ما اتخذته المملكة من إجراءات أثناء جائحة كورونا أسهم في ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.