شكرا لمتابعة خبر عن عرفات تسجل ثالث أعلى درجة حرارة على مستوى العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن عرفات التابعة لمنطقة مكة المكرمة سجلت اليوم، الأربعاء، ثالث أعلى درجة حرارة على مستوى العالم اليوم.

وأضاف أن أعلى حرارة سجلت في العالم خلال الـ"24"ساعة كانت عصر اليوم الاربعاء في مدينة النويصيب التي وصلت فيها درجة الحرارة إلى 49.6 درجة مئوية.

ولفت إلى أن عرفات جاءت في المركز الثالث حيث وصلت فيها درجة الحرارة إلى 48.2 درجة مئوية.