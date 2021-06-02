تعميم من التعليم بشأن النقل المدرسي.. ومصادر تكشف رسوم التسجيل والفئات المعفاة

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، إلى أولياء الأمور، بضرورة تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي، عبر نظام «نور».

وأكدت مصادر «عاجل»، أن خدمة النقل المدرسي، ستقتصر على المسجلين في الخدمة فقط.

وأشارت المصادر إلى أن المبلغ المطلوب للتسجيل في الخدمة يكون 200 ريال سنويا لكل طالب أو طالبة في التعليم العام، مع إعفاء الأسر الضمانية من الرسوم وتقديم الخدمة مجانا لطلبة التربية الخاصة.

وأوضحت أن تعميم «التعليم»، جاء بناء على تعميم سابق بشأن الأدوار والاختصاصات في النقل المدرسي.

وتتولى شركة تطوير النقل التعليمي كامل المهام التشغيلية من حيث الإشراف على تسجيل الطلبة الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي والقيام بكل متطلبات إنهاء إجراءات التسجيل وتحديد معايير الأولوية والاستحقاق في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي لطلبة التعليم العام والتربية الخاصة وشمول المستحقين من الطلبة المسجلين في خدمة النقل المدرسي بنظام نور.