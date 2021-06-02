«الموارد البشرية»: 5 خطوات للاعتراض على مخالفات التفتيش

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو 5 خطوات للاعتراض على مخالفات التفتيش، وهي خدمة تمكن المنشآت من الأعتراض على مخالفات التفتيش المتخذة بحق المنشأة.

وأوضح وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني أن الاعتراض على مخالفات التفتيش يبدأ بالدخول إلى بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمنشأة.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار صاحب العمل المنشأة المراد الاعتراض أو تقديم تسوية عليها من قائمة المنشأت المدرجة، ويختار صاحب العمال/الصلاحية خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل من قائمة خدمات المنشأة، وفقا لوزارة الموارد البشرية.

وبحسب وزارة الموارد البشرية يعرض النظام كل المخالفات التي ينطبق عليها شروط طلب الاعتراض من خلال الضغط على زر بحث، كما يمكن لصاحب العمل/الصلاحية البحث عن مخالفة معينة أو عدة مخالفات بتاريخ محدد.

ثم يختار صاحب العمل إجراء الاعتراض ليتم عرض طلب الاعتراض والبدء بالإجراء من خلال تعبئة الحقول ورفع المرفقات، وفقا لوزارة الموارد البشرية.

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