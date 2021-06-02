هل يمكن تسجيل الولادة لمن هم خارج المملكة؟.. «الأحوال المدنية» توضح

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، إن تسجيل الولادة لا يمكن في حالة عدم حدوثها داخل المملكة.

وأوضحت أن الراغب في تسجيل الولادة التي تتم خارج السعودية، يمكنه مراجعة أقرب ممثلية للمملكة في البلد الذي يقيم فيه، وفق حساب «العناية بالعملاء» التابع للوكالة بموقع «تويتر».

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد من أحد المستفيدين قال فيه، «أحاول – إلكترونيا- تسجيل ابني المولود حديثًا خارج السعودية في (أبشر -الأحوال المدنية- خدمة تسجيل المواليد)، بينما تصلني منهم رسالة مفادها (لا يوجد لديك بيانات مسجلة لمولود جديد) فما هي الطريقة المناسبة لإضافة المولود».