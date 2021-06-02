متى يُسمح بلقاح «سينوفارم» في المملكة؟.. «الصحة» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - التطعيمات المعتمدة تُعلن أولًا بأول
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن أسس اعتماد لقاحات كورونا المستجد داخل المملكة، وعدم السماح بالأخرى رغم اعتمادها في بعض دول الجوار.
وأكدت الصحة، عبر خدمة الصحة_93، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة تُعلن أولًا بأول، حسب قرارات الهيئات واللجان المختصة لمتابعة ابرز المستجدات".
وقالت وزارة الصحة، إنه بشأن اللقاحات المعتمدة: نرجو متابعة الحسابات الرسمية، ولأي استفسار آخر نرجو التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لخدمتكم.
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: ما هي أخبار لقاح سينوفارم.. متي راح يعتمد في السعودية.. نرى معظمنا أن الإمارات اعتمدت هذا اللقاح؟
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