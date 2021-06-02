مصادر «عاجل»: توجيه من «التعليم» بحصر منسوبيها المطعمين بلقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - بدأت اتخاذ إجراءات فعلية
كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من «التعليم»، بحصر ومتابعة منسوبي الوزارة ممن تلقوا لقاح فيروس كورونا.
وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم أرفقت لمنسوبيها رابطًا، لمتابعة وحصر متلقي/ ات لقاح كورونا لمنسوبي ومنسوبات التعليم، بناء على تعميم وزير التعليم والمتمضن متابعة منسوبي/ات المكاتب والإدارات والأقسام لأخذ لقاح فيروس كورونا بشكل عاجل، والتحقق من استكمال ذلك قبل 22/12/1442هـ.
وأشارت المصادر إلى أن الرابط الذي حددته الوزارة يجب تعبئته كل يوم أحد في فترة الإجازة الصيفية من تاريح 18/10/1442هـ حتى 19/12/1442هـ.