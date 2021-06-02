اخبار السعوديه

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة إلى 14.3 مليون

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكدت ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح في المملكة إلى 14.3 مليون جرعة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1269) حالة مؤكدة وتعافي(1081) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10043) حالة منها (1489) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (452956) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (435520) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16)حالة ليصل الإجمالي إلى (7393) حالة، كما تم إجراء (93209) فحوص مخبرية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا