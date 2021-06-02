«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة إلى 14.3 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 14.3 مليون جرعة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1269) حالة مؤكدة وتعافي(1081) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10043) حالة منها (1489) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (452956) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (435520) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16)حالة ليصل الإجمالي إلى (7393) حالة، كما تم إجراء (93209) فحوص مخبرية.