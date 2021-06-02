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«صحة عسير»: تدشين أول مركز صحي متكامل بمحايل.. قريبًا

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الرياض - محمد عبدالله - لرفع مستوى جودة الحياة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في عسير، الأربعاء، تدشين أول مركز صحي متكامل داخل مجمع البساتين لمحافظة محايل.

وقالت «صحة عسير»، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتم قريبًا تدشين أول مركز صحي متكامل داخل مجمع البساتين مول بمحافظة محايل.

وأكدت أن تلك الخطوة تسهم بشكل فعّال في رفع مستوى جودة الحياة عبر تعزيز الصحة العامة، ومفهوم الوقاية وتسهيل وصول أفراد الأسرة للخدمة الصحية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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