«صحة عسير»: تدشين أول مركز صحي متكامل بمحايل.. قريبًا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في عسير، الأربعاء، تدشين أول مركز صحي متكامل داخل مجمع البساتين لمحافظة محايل.

وقالت «صحة عسير»، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتم قريبًا تدشين أول مركز صحي متكامل داخل مجمع البساتين مول بمحافظة محايل.

وأكدت أن تلك الخطوة تسهم بشكل فعّال في رفع مستوى جودة الحياة عبر تعزيز الصحة العامة، ومفهوم الوقاية وتسهيل وصول أفراد الأسرة للخدمة الصحية.

اقرأ أيضًا:

صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا