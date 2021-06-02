مختص: السعودية من أكثر الدول استهدافًا «سيبرانيًا» لهذه الأسباب

قال المختص في الجرائم السیبرانیة والأدلة الرقمیة، الدكتور عبدالرزاق المرجان، إن المملكة مستھدفة سيبرانيا بشكل كبیر كونھا تملك بیانات ضخمة، وھناك من يحاول الوصول إلیھا، إلا أنه أكد أن الفضاء السیبراني في المملكة أصبح آمنا بشكل كبیر.

وأوضح المرجان في حديثه لقناة «العربیة» الیوم الأربعاء، أن المملكة طورت 7 نطاقات للإطار السعودي للأمن السیبراني لحماية مختلف المنشآت.

#نشرة_الرابعة | المختص في الجرائم السيبرانية د. عبدالرزاق المرجان: من الطبيعي أن تكون #السعودية مستهدفة سيبرانيا

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2021

وأضاف أنها وصلت إلى المركز الـ 13 عالمیاً في الأمن الإلكتروني، وذلك بفضل الجھود التي قامت بھا الھیئة الوطنیة للأمن السیبراني ونجاحھا في تحقیق أمن فضائي موثوق.

#نشرة_الرابعة | المختص في الجرائم السيبرانية د. عبدالرزاق المرجان: الفضاء السيبراني في السعودية آمن إلى حد كبير

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2021

وأكد المختص في الجرائم السیبرانیة أن الأمن السيبراني يستحق الإنفاق لأن المملكة دولة استراتيجية إنتاجية، لذلك فنحن من أكثر الدول استهدافا.