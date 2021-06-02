«اعتدال»: المتطرفون رغم ضجيجهم.. لم يقدموا عملا يفيد البشرية

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، اليوم الأربعاء، أن المتطرفين رغم ضجيجهم المتزايد لم يقدموا للبشرية عملاً واحدًا يفيدها.

وقال «اعتدال»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المتطرفين رغم ضجيجهم المتزايد لم يقدموا للبشرية عملًا واحدًا يفيدها.. فقط تحريض على العنف، وتقويض لعمليات البناء والتنمية، بشكل يعكس إيديولوجياتهم التدميرية، وبغضهم المطلق لكل مظاهر الحياة.

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