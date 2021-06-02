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المرور يطيح بـ«مغامر سناب شات».. يستأجر سيارات ويفحط بها

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الرياض - محمد عبدالله - عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر

أعلن المرور السعودي، الأربعاء، ضبط قائد مركبة بجدة، يستأجر سيارات ويفحط بها، وينشر مغامراته على «سناب شات».

وتفاعل «المرور» مع بلاغ موثّق يقول: هذا شخص في تطبيق سناب شات في مدينة جدة، يستأجر سيارات ويتباهى ويفحّط بها، ويعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.. الرجاء القبض عليه.

وتفاعلًا مع البلاغ، قال «المرورالسعودي»: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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