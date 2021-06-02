المرور يطيح بـ«مغامر سناب شات».. يستأجر سيارات ويفحط بها

أعلن المرور السعودي، الأربعاء، ضبط قائد مركبة بجدة، يستأجر سيارات ويفحط بها، وينشر مغامراته على «سناب شات».

وتفاعل «المرور» مع بلاغ موثّق يقول: هذا شخص في تطبيق سناب شات في مدينة جدة، يستأجر سيارات ويتباهى ويفحّط بها، ويعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.. الرجاء القبض عليه.

وتفاعلًا مع البلاغ، قال «المرورالسعودي»: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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