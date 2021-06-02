الإطاحة بـ4 مقيمين في الرياض.. سرقوا كيابل كهربائية وقواطع نحاسية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأربعاء، الإطاحة بـ4 مقيمين لقيامهم بسرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

وأكد متحدث شرطة الرياض، ضبط بحوزة المتهمين مسروقات ومعدات تستخدم في تنفيذ جرائمهم، مشيرًا إلى اتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.