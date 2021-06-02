«الأحوال المدنية» توضح خطوات طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، مشيرة إلى متطلبات الخدمة والمستفيدون منها.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر-أفراد».

وأكدت الأحوال المدنية أن من متطلبات تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، نسخة من جواز السفر، مشيرة إلى أن المستفيدين من هذه الخدمة هم المواطنون والمواطنات.

ووفقا للأحوال المدنية فإن طريقة الاستفادة من هذه الخدمة يتطلب تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر - أفراد، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للأحوال المدنية: «أنا عندي مشكلة في البطاقة الاسم الإنجليزي خطا كتابته وأبي أصدر جواز لازم أغير الاسم».

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