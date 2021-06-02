ضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف بخميس مشيط.. وتطبيق العقوبات بحق كل من حضر

أعلنت شرطة منطقة عسير، الأربعاء، ضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، إن الجهات المختصة بشرطة محافظة خميس مشيط، ضبطت 40 شخصًا داخل منزل في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأكدت شرطة عسير اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.