السفير آل جابر يبحث مع المبعوث الأمريكي وقف إطلاق النار باليمن

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، جهود وقف إطلاق النار في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء السفير آل جابر المبعوث الأمريكي، في العاصمة الرياض.

وقا آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: التقيت اليوم في الرياض، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، والمبعوث الأممي إلى اليمن؛ لمناقشة الجهود والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار، كأولوية إنسانية قصوى، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

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