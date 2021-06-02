الجراد المهاجر يغزو سودة عسير

شهدت مرتفعات السودة بمنطقة عسير، أمس، هجوما من قِبل سرب كبير من الجراد المُهاجر، والتي دفعته رياح المرتفعات من تهامة، وأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنبيها عن قدوم الجراد بتهديد متوسط المستوى على منطقة عسير.

وأضاف التنبيه أن المرتفع الجوي في شرق عسير سيكون له تأثير في حدوث تيار هوائي طويل قادم من الجنوب الشرقي بمحاذاة شرق المرتفعات وصولاً إلى الطائف، ويستمر إلى شرق المدينة المنورة، وفي مرتفعات المنطقة الجنوبية سيكون هناك التقاء للرياح الشرقية، والغربية، وتبعًا لحالة الرياح المتقلبة، وارتفاع درجات الحرارة والظروف الجافة كان من المتوقع أن تتعثر هجرة الجراد الصحراوي في المملكة، وعدم انتقاله لمسافات طويلة، ومشاهدته لعدة أيام في مواقع متقاربة.

مرتفع جوي

وتداول مواطنون في عسير مقاطع فيديو توثق أعداد الجراد الهائل المتطاير، وبذل فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير جهودا مكثفة لمكافحته من بعد صلاة فجر أمس، حيث استمرت أعمال المكافحة 3 ساعات.

فرق استكشاف

وصرح مديرعام لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس عبدالله الويمني لـ«دوت الخليج» بأن هناك تعاونا بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير، ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة، بالإضافة إلى فرق استكشاف تعمل في الميدان، بالتعاون مع كافة المكاتب والوحدات بالمنطقة، وتتم متابعة أسراب الجراد وتحديد اتجاه حركتها والطيران، حتى جثوم الجراد في منطقة معينة، ومن ثم يتم تحرك فرق المكافحة للتعامل معه.

حائل وتبوك والمدينة المنورة

متوقع تحرك مجاميع الجراد الصحراوي من حائل وتبوك والمـدينة المنورة نحو الجنوب الشرقي.

عسير

يـتوقع تأثر المجاميع المشاهدة في عـسير بالرياح، ومن المحتمل مشاهدتها في تحليق وطيران منخفض في أماكن تواجدها في السودة وأبها.

الباحة والطائف

يبقى التهديد في حال وجود مجامـيع بالقرب من شرق مرتفعات الباحة وجنوب شرق الطائف، وسوف تتحرك في الشمال الغربي لتقترب من المحافظات والمراكز الشرقية.