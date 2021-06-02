شركة متعاقدة تقطع مياه 6 أحياء

وأوضحت الشركة أنها تلقت، الثلاثاء، بلاغا حول حدوث كسر طارئ فى أحد خطوط المياه الرئيسية (قطر 400 ملم) بمدينة الهفوف، فتولت الفرق الهندسية والفنية تفعيل خطط الطوارئ المعمول بها فى مثل هذه الحالات، وعزل الخطوط الأخرى المرتبطة بموقع الكسر، لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة، التي انتهت فى غضون 6 ساعات من ورود البلاغ.
وأهابت الشركة بالعملاء تلقي أي ملاحظات أو طلبات أو بلاغات منهم عبر مركز الاتصال الموحد «920001744»، أو من خلال الفرع الإلكتروني، أو تطبيق الشركة الخاص بالأجهزة الذكية.
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