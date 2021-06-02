شركة متعاقدة تقطع مياه 6 أحياء

أرجعت شركة المياه الوطنية فى القطاع الشرقي لـ«دوت الخليج» سبب قطع الإمداد المائي لـ6 أحياء فى مدينة الهفوف، التابعة لمحافظة الأحساء، وهي: السلمانية الشمالية والسلمانية الجنوبية والصهيد والمحمدية والمزروع ومنسوبي التعليم، إلى تنفيذ إحدى الشركات أعمالا تعاقدية مع إحدى الجهات الخدمية الأخرى.

وأوضحت الشركة أنها تلقت، الثلاثاء، بلاغا حول حدوث كسر طارئ فى أحد خطوط المياه الرئيسية (قطر 400 ملم) بمدينة الهفوف، فتولت الفرق الهندسية والفنية تفعيل خطط الطوارئ المعمول بها فى مثل هذه الحالات، وعزل الخطوط الأخرى المرتبطة بموقع الكسر، لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة، التي انتهت فى غضون 6 ساعات من ورود البلاغ.

وأهابت الشركة بالعملاء تلقي أي ملاحظات أو طلبات أو بلاغات منهم عبر مركز الاتصال الموحد «920001744»، أو من خلال الفرع الإلكتروني، أو تطبيق الشركة الخاص بالأجهزة الذكية.