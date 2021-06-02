‏انطلاق مهرجان زيتون الجوف الإثنين

يرعى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر، وذلك مساء الإثنين، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.
يذكر أن المهرجان يسهم في القطاع الزراعي بشكل محوري حيث يعتبر الزيتون ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومصدرا رئيسيا للمواد الخام، كونه عنصرا أساسيا وفاعلا في تحقيق ريادة الأعمال وتمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد الوطني
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