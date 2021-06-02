‏انطلاق مهرجان زيتون الجوف الإثنين

يرعى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، ⁧‫مهرجان زيتون الجوف الدولي‬⁩ الرابع عشر، وذلك مساء الإثنين، بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة ⁧‫سكاكا‬⁩.

‪يذكر أن المهرجان يسهم في القطاع الزراعي بشكل محوري ‏حيث يعتبر الزيتون ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومصدرا رئيسيا ‏للمواد الخام، ‏كونه عنصرا أساسيا وفاعلا في تحقيق ريادة الأعمال وتمكين ‏الشباب وتعزيز الاقتصاد الوطني