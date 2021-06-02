افتتاح جسر آل الرومي فى بيشة

برعاية محافظ «بيشة»، سعيد ناصر الطلوق، افتتحت وزارة النقل جسر «آل الرومي»، الذي تم تجهيزه بكل وسائل السلامة اللازمة للحفاظ على سلامة مرتاديه، من مواطنين ومقيمين، فى «بيشة» والقرى التي حولها. يأتي افتتاح مشروع جسر «آل الرومي» استكمالا لجهود الوزارة الرامية إلى ربط القرى والمدن والهجر بالمملكة، وتلمس أهم احتياجات قاطنيها من وسائل المواصلات.

ويقع الجسر الجديد على وادي ترج، ويربط بين قرية «البهيم» وقريتي «آل الرومي» و«جلان»، وبات يذلل معوقات ومصاعب النقل التي كان يواجهها سكان هذه القرى، خاصة على صعيد نقل الغذاء والدواء، والوصول إلى المستشفيات ومراكز الخدمات الموجودة خارجها، حيث كانت القرى، فى السابق، تعزل خلال هطول الأمطار، مما كان يستدعي نقل الأغذية لسكانها عبر النقل الجوي، ومن هنا أتت أهمية إنشاء هذا الجسر.