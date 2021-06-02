افتتاح جسر آل الرومي فى بيشة

ويقع الجسر الجديد على وادي ترج، ويربط بين قرية «البهيم» وقريتي «آل الرومي» و«جلان»، وبات يذلل معوقات ومصاعب النقل التي كان يواجهها سكان هذه القرى، خاصة على صعيد نقل الغذاء والدواء، والوصول إلى المستشفيات ومراكز الخدمات الموجودة خارجها، حيث كانت القرى، فى السابق، تعزل خلال هطول الأمطار، مما كان يستدعي نقل الأغذية لسكانها عبر النقل الجوي، ومن هنا أتت أهمية إنشاء هذا الجسر.
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