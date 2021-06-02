

أبرمت الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية «سُبل»، ومؤسسة وتين الوقفية «المنصة الوطنية للتبرع بالدم في المملكة العربية السعودية»، اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين تأتي ضمن برامج «سبل» للمسؤولية الاجتماعية، حيث وقعها من جانب الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية «سُبل» نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف، فيما وقعها من الجانب الآخر المدير التنفيذي لمؤسسة وتين الوقفية الدكتور تميم الغنام. ونصت الاتفاقية على قيام «سُبل» بتوصيل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية والثالثة لصالح تطبيق وتين إلى جميع أنحاء المملكة وتسليمها للمتبرعين بعدد إجمالي 5,000 شحنة مجاناً خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، وذلك تأكيدًا لدعم «سُبل» وحرصها على المساهمة في الأعمال المجتمعية.

كانت هذه تفاصيل خبر 5 آلاف شحنة تسلمها سُبل للمتبرعين بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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