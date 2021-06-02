مليون م2 للإسكان فى المجاردة

عرض محافظ «المجاردة»، سعيد علي بن دلبوح، بحضور رئيس بلدية «المجاردة»، أحمد عامر العربي، عددا من المواقع فى المحافظة على مندوب شؤون الإسكان فى منطقة «عسير»، المهندس عبدالعزيز بن هذال القحطاني، لإقامة مشروع الإسكان التنموي على أحد تلك المواقع.
وتم تسليم أحد المواقع المتفق عليها، الذي تقدر مساحته بـ«1155840 م2»، لممثل شؤون الإسكان فى «عسير»، على أن يكون مخططا لأحد مشاريع الإسكان التنموي فى المحافظة، ضمن مشاريع الإسكان بمنطقة «عسير»، وتم تسلم الموقع مبدئيا، وسيتم الرفع بذلك، لاعتماده.
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